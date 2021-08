Kvalitnější PCR testy chce mít na začátku září 150 škol, uvedl Plaga

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci shrnuli, jak bude vypadat pro žáky začátek školního roku. Podle ministrů se všichni žáci budou muset povinně otestovat, a to 1., 6. a 9. září. Školy mohou do 18. srpna požádat o přesnější PCR testy, podle Plagy tak zatím učinilo 150 institucí. Pokud se děti nenechají na začátku roku otestovat, budou nosit ochranu úst a nosu a nebudou se moci účastnit tělocviku a hudební výchovy ve vnitřních prostorách. Navíc pokud bude mít žák pozitivní test na koronavirus, bude muset podstoupit potvrzující PCR test. Stejně tak všichni ostatní žáci a pedagogové, co s ním byli v posledních dnech v kontaktu.