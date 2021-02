Vláda s opozicí našly shodu na znění pandemického zákona

Na tiskové konferenci řekl předseda ODS Petr Fiala, že se vláda s opozicí shodla na znění nového pandemického zákona. Kabinet do předlohy podle něj zahrnul i řešení odškodňování živnostníků a firem zasažených protikoronavirovými opatřeními. Koalice Spolu, do které kromě občanských demokratů patří též lidovci a TOP 09, zároveň navrhne na jednání sněmovny, aby nouzový stav skončil se začátkem účinnosti pandemického zákona. Zatím pro to koalice nehledala shodu s dalšími subjekty.