Dvacet minut cvičení dokáže napravit noc s mizerným spánkem

Výzkumníci z Portsmouthské univerzity zjistili, že kognitivní výkon se u lidí po cvičení střední intenzity zlepšuje bez ohledu na to, jak dobře se vyspali. Autor studie Joe Costello vysvětlil, že sport by tak mohl pomoci překonat poklesy mozkové aktivity způsobené nedostatkem spánku.

„Z dosavadních výzkumů víme, že cvičení zlepšuje nebo udržuje naši kognitivní výkonnost, a to i při snížené hladině kyslíku,“ uvedl Costello. „Toto je však první studie, která naznačuje, že ji zlepšuje také po úplné i částečné spánkové deprivaci a v kombinaci s nedostatkem kyslíku. Tato zjištění významně doplňují to, co víme o vztahu mezi cvičením a těmito příčinami stresu, a pomáhají posílit poselství, že pohyb je lék pro tělo i mozek,“ dodal.

Studie publikovaná v odborném časopise Physiology and Behaviour zahrnovala dva experimenty, každý s dvanácti účastníky.