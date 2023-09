„Klimatických ničitelů obrazů“ je pár, ale jsou vidět. Studie nastínila radikální hnutí s hlubokými kořeny

Moderní „obrazoborce“ prozkoumala trojice vědců z Washingtonské univerzity v USA, která jejich aktivitu popsala v článku, jenž vyšel na odborném webu npj Climate Action.

Kořeny environmentálního aktivistického hnutí vedou do šedesátých let dvacátého století, kde mají dva hlavní zdroje. Knihu americké přírodovědkyně Rachel Carsonové Tiché jaro a aktivitu kolem prvního Dne Země roku 1970. Zejména Carsonová měla na mladé lidi ve své době zásadní vliv, na který se dnes mimo Spojené státy často zapomíná. Podle filmaře Davida Attenborougha je to druhá nejdůležitější vědecká kniha vůbec (po Darwinově Původu druhů).

Vyšla roku 1962, autorka se v ní věnovala ničení přírody vlivem DDT. Kniha je plná vzteku na ty, kdo likvidují normální svět kvůli vlastnímu zisku, ale také jsou v ní dlouhé pasáže smutku nad umírajícím světěm, kde chybí ptačí zpěv a bzučení hmyzu.

Sílu této výjimečné vědecké knihy ještě zdůraznil fakt, že Carsonová při jejím psaní umírala na rakovinu – spojenou právě s nadměrným množstvím DDT. Jak obsah tohoto díla, tak i osobní příběh autorky vedly ke vzniku amerického environmentálního hnutí, které později inspirovalo další po celém světě. A staly se tak nepřímo i spouštěčem moderních ničitelů obrazů. Carsonová vyzývala k aktivnímu a občansky angažovanému přístupu, byť ne k poškozování něčího majetku.