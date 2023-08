Pravěký leviatan byl možná největší tvor planety. Zřejmě se v oceánech živil jako hyena

Video of Perucetus colossus

Třináct obratlů, čtyři žebra, část kyčle. Z Peruceta se toho nezachovalo příliš. Ale vědcům to stačilo k tomu, aby pomocí moderních paleontologických metod nastínili, jakým zvířatům byl příbuzný, čím se od nich lišil a jak mohl nejspíš vypadat. Zřejmě se jednalo o „bratrance“ Basilosaura, pravěkého kytovce, jenž byl už plně adaptovaný na vodní prostředí a pyšnil se dlouhým čumákem připomínajícím dnešní vorvaňovce.

Perucetus nebyl, co se týká délky těla, žádný obr. Měřil necelých devatenáct metrů, ale o to byl masivnější. Značný podíl na tom měla jeho kostra, která se vyznačovala pachyostózou, tedy extrémním zhuštěním kostí. To mu pomáhalo vydržet ponořený, tělo ho zbytečně nevynášelo k hladině. Díky tomu ho ponory nestály příliš energie.

Jenže o to náročnější by pro něj bylo vynořování. Vědci proto předpokládají, že u Peruceta evoluce probíhala podobně jako třeba u kapustňáků. Ti mají velké množství tkáně, která jim umožňuje vznášet se ve vodě a v případě potřeby se vynořit na hladinu. Když paleontologové spočítali, kolik tuku a svalů by pro tohoto pravěkého kytovce bylo ideální, dospěli o odhadované hmotnosti mezi 93 a 370 tunami.

Důkazů je málo, poznání přesto přináší

Přesnější odhady zatím autoři studie nebyli schopní poskytnout. Rádi by věřili, že našli největšího tvora v dějinách, ale chybí jim k tomu důkazy. A přiznávají, že z toho mála, co se jim zachovalo, už toho o moc víc nezjistí.

Problém ještě zhoršuje fakt, že Perucetus patřil mezi kytovce, kteří dnes nemají žádné blízké žijící příbuzné, a tak se dají srovnání jen těžko vypracovat.