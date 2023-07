Norsko objevilo obří naleziště fosfátů. Je v něm stejně zásob, jako má zbytek světa dohromady

Obrovské podzemní naleziště vysoce kvalitních fosfátů v Norsku, které je označováno za největší na světě, je podle společnosti, která ho využívá, dostatečně velké na to, aby uspokojilo světovou poptávku po hnojivech, materiálech nutných pro výrobu solárních panelů a baterií do elektromobilů nejméně na příštích sto let.