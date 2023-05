Vědci zjistili, kde se v mozku ukrývá chronická bolest. Chtějí to využít pro pomoc pacientům

Je to poprvé, co vědci dekódovali mozkovou aktivitu, která je základem chronické bolesti u pacientů. Jejich objev zvyšuje naději, že by například terapie hluboké mozkové stimulace, která se již používá u léčby Parkinsonovy nemoci a těžké deprese, mohla pomoci těm, kteří již vyčerpali všechny ostatní možnosti.

„Zjistili jsme, že chronickou bolest lze úspěšně sledovat a předvídat v reálném světě, zatímco pacient venčí psa, je doma, když ráno vstává nebo se věnuje svému životu,“ řekl neurolog a vedoucí výzkumu Prasad Shirvalkar.

Neviditelná epidemie

„Tichá epidemie“ chronické bolesti postihuje jen v Británii zhruba 28 milionů dospělých. To znamená, že téměř 44 procent britské populace pociťuje bolest po dobu nejméně tří měsíců, a to navzdory lékům nebo léčbě. Příčiny jsou různé, od artritidy, rakoviny a problémů se zády až po cukrovku, mrtvici a endometriózu.

Přestože chronická bolest způsobila nárůst předepisování silných opioidů, žádná léčba tohoto onemocnění příliš nezabírá. Odborníci kvůli tomu vyzývají k přehodnocení způsobu, jakým zdravotníci přistupují k pacientům s trvalou bolestí.