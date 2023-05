Ve městě může být až o deset stupňů tepleji než na venkově. Tepelné ostrovy komplikují třeba spánek

Další příčinou tepelných ostrovů je kanalizace. Sice velmi rychle a efektivně odstraní srážkovou vodu z povrchu ulic, ale má to i odvrácenou stranu. Ve venkovské krajině tato voda na povrchu zůstává a vypařuje se do vzduchu, na což je třeba hodně sluneční energie. Tato energie se ale ve městech na výpar nevyužije, a o to víc ohřívá vzduch.

Konečně posledním faktorem přispívajícím k vyšším teplotám ve městech je odpadní teplo, které vzniká při topení, klimatizaci, dopravě nebo v průmyslu.

Pražské parno

Výše uvedený mix faktorů se nejvýrazněji uplatňuje při slunečném a málo větrném počasí. V takovém případě teplotní rozdíly například mezi Prahou a venkovem přesahují pět stupňů Celsia, a to zejména v první polovině noci, kdy bývá tepelný ostrov obvykle nejvýraznější. U větších měst můžou rozdíly v některých vhodných případech přesáhnout dokonce i deset stupňů.

Tepelné ostrovy a jejich intenzita závisejí na podobě konkrétního města. Obecně jim nahrává méně zeleně a kompaktnější zástavba s vyššími budovami. V takovém případě už u měst se zhruba deseti tisíci obyvateli můžeme vznik tepelného ostrova pozorovat.

V Česku pozorujeme dobře vyjádřený tepelný ostrov kromě Prahy i u Brna, Plzně, Ostravy, Olomouce nebo třeba Hradce Králové.