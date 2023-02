Středověká žena prodělala několik trepanací lebky. Vědci řeší, kdo a proč mohl zákrok provést

Při vykopávkách tu vědci našli odpovídajícím způsobem bohatou výbavu hrobů – odkryli v nich spousty zlata i filigránských šperků. A také překvapivý objev, který popsali jako „první důkaz úpravy kosti do tvaru kříže na živém objektu“.

Historici teď v žurnálu International Journal of Osteoarchaeology popsali lebku ženy ze střední Itálie, která přežila nejméně dva složité chirurgické zákroky v oblasti lebky. Jednalo se o trepanace, tedy operace, během nichž dochází k proražení lebky a vytvoření otvoru v ní.

Otvor v lebce ve tvaru kříže byl vytvořen zřejmě kovovým škrabacím nástrojem s ostrými hranami. Uprostřed něj je zaoblená plocha z dobře zahojené kosti. Podle lékařů trvá vyléčit takové zranění asi šest měsíců, což je velmi přesvědčivý důkaz, že operovaná žena zákrok přežila.

Jenže na lebce se našla i druhá sada zákroků, tentokrát ve tvaru písmene V. Jenže ta už zahojená nebyla. To znamená, že žena pravděpodobně zemřela velmi brzy po operaci. Není ale jasné, jestli zahynula přímo v důsledku zákroku.

„Zjistili jsme, že žena přežila několik operací, protože podstoupila dlouhodobou chirurgickou léčbu, která spočívala v sérii postupných vrtání,“ popisují autoři. A zdá se, že poslední operace proběhla krátce před její smrtí, dodávají.

Spekulace o trepanaci

Podobné zákroky věda z této doby a času příliš nezná. Proto historiky zajímalo, proč k trepanaci mohlo dojít a kde se vůbec vzal zkušený chirurg, který ji mohl provést. Autoři studie podotýkají, že rituální trepanaci praktikovali Avaři, kteří v této době žili v Karpatské kotlině. Proto zvažovali, jestli by nemohlo jít o import z této oblasti. To se ale nakonec nepotvrdilo, nenašly se totiž žádné důkazy, které by podobnou rituální trepanaci potvrzovaly.