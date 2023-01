Hrozba nasazení umělé inteligence proti člověku sílí. Logika války vede k jejímu využití v bojích na Ukrajině

Ukrajinský ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov se domnívá, že plně autonomní útočné drony jsou „logickým a nevyhnutelným dalším krokem“ ve vývoji zbraní. Ukrajina v tomto ohledu podle něj provádí výzkum i vývoj. „Velký potenciál pro to bude v příštích šesti měsících,“ řekl.

Dosud neexistují potvrzené případy, kdy by nějaký stát nasadil do boje roboty, kteří by zabíjeli zcela samostatně. Podle odborníků však může být jen otázkou času, kdy to Rusko nebo Ukrajina (nebo obě země) udělá. „Tuto technologii vyvíjí mnoho států. Je zřejmé, že to není tak složité,“ řekl Zachary Kallenborn, analytik z americké Univerzity George Masona, který se zabývá inovacemi ve zbraních.

Použití plně autonomních dronů by podle agentury AP znamenalo stejně zásadní převrat ve vojenské technologii jako zavedení kulometu. Ukrajina už disponuje poloautonomními útočnými bezpilotními letouny a zbraněmi proti dronům vybavenými umělou inteligencí. Rusko rovněž tvrdí, že má k dispozici zbraně s umělou inteligencí, ačkoli tato tvrzení nejsou prokázána, upozornila AP.

Ukrajinští vojenští představitelé sice v současné době zakazují používání plně autonomních smrtících zbraní, podle Hončara by se to ale mohlo změnit. „Zatím jsme tuto hranici nepřekročili – a říkám ,zatím‘, protože nevím, co se stane v budoucnu,“ prohlásil Hončar, jehož skupina mění levné komerční drony na zbraně.

Podle západních výrobců by Ukrajina mohla bez větších problémů plně osamostatnit své poloautonomní ozbrojené drony, aby lépe odolávaly rušení signálu na bojišti. Týká se to třeba amerických bezpilotních letounů Switchblade 600 a polských dronů Warmate, píše AP.

Rusko přiznává zbraň na principu umělé inteligence

Rusko by mohlo získat autonomní zbraně s umělou inteligencí z Íránu nebo odjinud. Drony Šáhed-136 sice již ochromily ukrajinské elektrárny a terorizují civilisty, ale nejsou moc chytré, upozorňuje AP. Írán ovšem tvrdí, že má ve svém vyvíjeném arzenálu další bezpilotní letouny, které jsou vybaveny umělou inteligencí.

Ruský prezident Vladimir Putin už v roce 2017 prohlásil, že kdo technologii umělé inteligence ovládne, bude vládnout světu, připomněla AP. Ruští představitelé podle ní tvrdí, že jejich dron Lancet může pracovat zcela autonomně. Hončar se domnívá, že pokud by Moskva autonomní útočné drony měla, už by je použila. Podobný názor zastává viceprezident společnosti WB Group, která vyrábí drony Warmate. „Nemyslím si, že by měli nějaké zábrany,“ uvedl Adam Bartosiewicz.