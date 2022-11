Na jihu Evropy se přemnožili sumci. Na pomoc přicházejí čeští vědci

Sumce do jihoevropských jezer zavlekli sportovní rybáři. „Třeba v portugalských nádržích vůbec nejsou původní dravé druhy ryb, a s příchodem sumce tak přibyl obrovský, nenasytný predátor, který decimuje veškeré původní ryby včetně vzácných endemických druhů. Svědčí mu teplá voda, dobře se tam množí, rychle roste a nemá přirozeného nepřítele,“ uvedl vedoucí českého vědeckého týmu Martin Čech z hydrobiologického ústavu biologického centra.

Dodal, že v jihoevropských sladkých vodách se vyskytují sumci o délce 2,5 metru a váze více než sto kilogramů.

Sumce máme sice v Česku za poměrně vzácnou rybu, ale ve skutečnosti se ve vhodných podmínkách dokáží rychle množit a pronikat do dalších vodních sytémů. Například po zavedení sumců do nádrže Mequinenza v roce 1974 se rozšířili do jiných částí Ebra, včetně jeho přítoků, obzvláště v řece Segre.

Endemický druh, parma iberská, byl kdysi hojný obzvláště v řece Ebro, ale kvůli konkurenci a predaci sumcem od té doby zmizel ve středním Ebru. Ekologie řeky se také změnila, protože nyní kvůli těmto změnám dochází k výraznému růstu vodní vegetace, jako jsou řasy.