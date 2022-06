Očkování proti chřipce může chránit před Alzheimerem, ukázal rozsáhlý výzkum

Výzkum porovnával riziko výskytu Alzheimerovy choroby mezi pacienty s předchozím očkováním proti chřipce a bez něj. Lékaři se zaměřili jen na starší osoby ve věku 65 let a více. Právě oni jsou nejvíc postižní touto nemocí a současně bývají nadprůměrně často očkovaní proti chřipce – i tato choroba pro ně představuje vyšší hrozbu.

Studie vyjde oficiálně 2. srpna v časopise Journal of Alzheimer's Disease, už nyní je ale k dispozici. „Zjistili jsme, že očkování proti chřipce u starších lidí snižuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby po dobu několika let. Síla tohoto ochranného účinku se zvyšovala s počtem let, kdy se osoba každoročně očkovala proti chřipce. Jinými slovy, nejméně se Alzheimerova choroba rozvíjela u těch, kdo se každoročně důsledně očkovali proti chřipce,“ konstatoval hlavní autor Avram Bukhbinder z Massachusettské všeobecné nemocnice.

„Další výzkum by měl posoudit, jestli očkování proti chřipce souvisí také s tím, jak rychle se zhoršují příznaky u pacientů, kteří už trpí Alzheimerovou demencí,“ doplnil.