Starty kosmických raket jsou ničivé, mohou ohrozit ozonovou vrstvu, varuje studie

Spoluautorka výzkumu Eloise Maraisová uvedla: „Naše studie se zaměřuje na ochranu atmosféry před znečištěním. Vypouštění raket se běžně srovnává s emisemi skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší z leteckého průmyslu, což je ale, jak dokazujeme v naší práci, úplně špatně.“

Částice sazí z raketových startů mají podle ní mnohem větší vliv na klima než letadla a jiné pozemské zdroje, takže není třeba tolik raketových startů jako mezinárodních letů, aby měly podobný dopad. „Teď potřebujeme diskuzi mezi odborníky o nejlepší strategii regulace tohoto rychle rostoucího odvětví,“ doplňuje vědkyně.

Za tři roky dvojnásobek

Autoři výzkumu shromáždili informace o chemických látkách ze všech 103 startů raket v roce 2019 z celého světa, ale do šetření zahrnuli i známé údaje o opakovaně použitelných raketách. K sestavení scénáře vývoje sektoru komerčních cest do vesmíru zase využili zveřejněné plány a podnikatelské záměry společností Virgin Galactic, Blue Origin a SpaceX.

Všemi těmito daty pak „nakrmili“ 3D model atmosféry, který umí sledovat, jak změny v jejím složení ovlivňují vývoj a změny vzdušného obalu Země. Vědci pak sledovali, jak by stávající plány změnily klima a atmosférický ozon.

Tým ukázal, že oteplení způsobené sazemi ze startů raket se během pouhých tří let zdvojnásobí. Startů raket sice není ani zdaleka tolik jako třeba automobilů nebo námořních lodí, problém spíše než v jejich množství ale spočívá v tom, že se částice sazí přímo dostávají do horních vrstev atmosféry. A tam mají mnohem větší vliv na klima než jiné zdroje sazí. Tyto částice jsou totiž až 500krát účinnější při zadržování tepla.

Montrealský protokol v ohrožení

Vědci tvrdí, že pokud by se naplnily plány každodenních startů do vesmíru, stačilo by to na to, aby ohrozily ozonovou vrstvu. Mohla by se pak zase poškozovat, jako se to dělo před přijetím Montrealského protokolu. Tento globální zákaz látek poškozujících ozonovou vrstvu přijatý v roce 1987 se považuje za jeden z nejúspěšnějších zásahů mezinárodní politiky v oblasti životního prostředí.