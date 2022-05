V pátek se k Zemi přiblíží největší asteroid letošního roku. Podle NASA srážka nehrozí

Hlavní planetární astronom Institutu SETI Franck Marchis řekl deníku USA TODAY, že asteroid se pohybuje rychlostí asi 30 tisíc kilometrů za hodinu. „Pro představu, to je sedmnáctinásobek rychlosti kulky ve vzduchu. Při této rychlosti by asteroid mohl obletět planetu Zemi za pouhých 45 minut,“ řekl Marchis.

Tak velký asteroid by mohl na Zemi v případě srážky způsobit katastrofu, ale v tomto případě není třeba se obávat. Až se 1989 JA v pátek nejvíce přiblíží k Zemi, bude od ní vzdálen asi čtyři miliony kilometrů, což je přibližně desetinásobek vzdálenosti k Měsíci. (Vzdálenost nejbližšího místa jeho trajektorie od Země se ale při každém průletu liší a letos bude největší, jakou kdy od objevení asteroid měl.)

Přestože 1989 JA Zemi nezasáhne, NASA se už řadu let připravuje na možnost, že by se podařilo objevit asteroid katastrofických rozměrů, který by byl na srážkovém kurzu se Zemí. Agentura vloni 25. listopadu zahájila test přesměrování dvojitého asteroidu (Double Asteroid Redirection Test, DART), jehož cílem je vyzkoušet, jestli je možné asteroid z jeho dráhy odklonit.