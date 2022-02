Ukrajinská věda se od té ruské už emancipovala. Vědci se ale bojí budoucnosti

Na Sumské národní agrární univerzitě, která se nachází třicet kilometrů od hranic s Ruskem, byli už zaměstnanci vyškoleni, jak se chovat v případě konfliktu. Univerzita například vypracovala plány pro evakuaci zaměstnanců z budovy do protiatomových krytů, v plánu je také přesun unikátního vědeckého vybavení a biologických vzorků mimo region.

„V soukromých rozhovorech vědci říkají, že si připravili nouzová zavazadla s dokumenty a nezbytnými věcmi,“ říká Jurij Danko, ekonom instituce. Danko nevěří, že Rusko provede invazi, ale říká, že pokud by k ní došlo, mnoho vědců by se muselo přestěhovat ze svých domovů do oblastí kontrolovaných Ukrajinou, aby mohli pokračovat v práci – nebo by možná museli odejít do zahraničí. „V případě okupace nebudou vědci pracovat pro nepřítele,“ uzavírá.

Snaha zachovat klid

Dále na západ, ve městě Lvov, nedaleko polských hranic, působí počítačový expert Oleksandr Berezko. Ví, že mnozí cítí napětí, ale snaží se zachovat klid. „Možná to zní divně, ale válka začala před osmi lety, nezačala teď,“ říká.

Berezko, který pracuje na Lvovské polytechnické národní univerzitě, plánoval na konec března malé setkání asi dvaceti začínajících výzkumných pracovníků, na němž se mělo diskutovat o otevřené vědě. Podle jeho slov bude nyní pravděpodobně zrušeno. „Ukrajinský výzkum není v nejlepší kondici a mnoho lidí se snaží náš výzkumný systém rozvíjet, aby se přiblížil evropským a světovým standardům,“ konstatuje. Je mu jasné, že pokud dojde k válce, prioritou vlády budou ozbrojené síly a pomoc lidem.

Vladimir Kuzněcov, rostlinný biolog z Ústavu fyziologie rostlin K. A. Timirjazeva v Moskvě, říká, že situace mezi jeho zemí a Ukrajinou je velmi nežádoucí a nepřijatelná. „Nechtějí dávat peníze vědcům. Mnoho výzkumníků Ukrajinu opustí, a to bude velmi špatné,“ uvádí Kuzněcov. Také on si myslí, že k invazi nedojde, a doufá, že se situace brzy stabilizuje. Přestože vědecká spolupráce mezi oběma národy poklesla, vědci na Ukrajině se snaží nedávat najevo, že jsou v kontaktu s ruskými kolegy, „aby nevystavili riziku sebe a své rodiny“, dodává Kuzněcov.