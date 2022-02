Virus PDV ve velkém ohrožuje tuleně. Mutuje a šíří se i mezi druhy

To platí zejména pro severní Atlantik, včetně Mainského zálivu, který je nejrychleji se oteplující vodní plochou na Zemi. S tím, jak se v tomto změněném prostředí zvyšuje počet tuleňů, se zase mění jejich chování, zejména, co se týká migrací.

Za padesát let, které uplynuly od zavedení zákona o ochraně mořských savců, se svět kolem tuleňů změnil víc než za stovky let předtím. Klimatické změny, tání ledu v Arktidě a množství různých znečišťujících látek dramaticky ovlivňují dostupnost kořisti a stanovišť, která využívají.

„Například tuleni grónští se považují za zvířata, která žijí v Arktidě a nejčastěji využívají pro lov ledové kry. Ale ukazuje se, že stále častěji sestupují do nižších zeměpisných šířek, pravděpodobně při hledání kořisti a stanovišť, kterých může být ve vyšších zeměpisných šířkách stále méně,“ doplňují autorky studie.

Důkazů je čím dál víc, výskyt tuleňů grónských už hlásí i přírodovědci z tak jižně položených míst, jako je třeba americké Delaware – to je o celé stovky kilometrů jižněji než místa, kde byli tito savci pozorováni v minulosti.

Ohrožení tichomořských tuleňů

Kromě ztráty životního prostředí a nových příležitostí pro tuleně otevírá tání arktického ledu také nové možnosti pro PDV virus. Ten poprvé dostal šanci proniknout i do Tichého oceánu, kde mu tuleni a další mořští živočichové doposud nikdy nebyli vystaveni. Jsou tedy imunně naivní, podobně jako lidé, když se lidé poprvé setkali s virem SARS-CoV-2. Pro přírodovědce je to varovný signál, že populace tichomořských savců mohou být tímto virem velmi snadno zranitelné.

Se změnou ročních období a ústupem mořského ledu dochází k velké aktivitě a vzájemnému ovlivňování mořských savců, kteří se mísí a vyměňují si viry. „Tuleni se přitom často dotýkají nosy nebo hlavami, bojují spolu a obecně dochází k mnoha těsným kontaktům,“ upozorňuje Sawatzkiová.

„Žijí v obrovských koloniích, kde jsou vedle sebe stovky zvířat, těsně u sebe.“ Takové podmínky, kde zvířata vedle sebe žerou, vyměšují a páří se jsou pro respirační virus ideální – představují vlastně jakousi obří obdobu klubu Techtle Mechtle.

A co člověk?

Virus PDV je příkladem toho, jak kombinace různých vlivů, v nichž hraje klíčovou roli člověk, může ovlivnit šíření viru z jedné části planety do druhé, a dokonce z jednoho druhu na jiný. Sawatzkiová a Puryearová nedávno popsaly, kde se vlastně PDV vzal – s největší pravděpodobností se vyvinul z viru psinky, proto jsou si obě nemoci do značné míry podobné.

Naštěstí není ani jedno z těchto onemocnění zoonotické, takže nakažené zvíře nemůže přenést nemoc na člověka. Větší riziko ale je, že by se PDV mohl dostat ke psům žijícím s lidmi. Podle Puryearové je místem, kde by k něčemu takovému mohlo dojít, například massachusettský mys Cod. Tam se kojoti naučili ožírat mrtvoly tuleňů na plážích – zmutovaným virem by se mohli nakazit a pak ho přenést na místní psy.

I když PDV nemůže způsobit onemocnění lidí, Sawatzkiová říká, že to není omluva pro ignorování problému, který existuje převážně kvůli lidskému chování. „Člověk je v tomto případě původce problému,“ říká s odkazem na změnu klimatu. „To my jsme to způsobili tuleňům.“