Podpis Anticharty s úsměvem i zděšením. Před 45 lety někteří umělci stvrdili souhlas s normalizací

Kromě zmíněného Kozáka a Švorcové promluvil například i režisér seriálu 30 případů majora Zemana Jiří Sequens. Celé shromáždění také vysílala Československá televize. A ta se nezaměřovala pouze na ty, kteří svůj názor projevovali čtením připravených projevů.

„Důležitá byla také role hlediště, protože to bylo osvětleno v podstatě stejně jako jeviště a jmenovky byly i na předních řadách na těchto místech, aby režisér a kameramani předem věděli, kde bude sedět který herec a mohli ho natáčet. Nahoře pak byli v lóžích představitelé strany a státu,“ popisuje historik.

Právě záběry do hlediště tvoří značnou část dochovaného záznamu. Podle komunistů bylo důležité ukázat, jaké známé tváře v divadle prohlášením naslouchají.

„Na jejich tvářích je vidět, jak někteří záhy po začátku ztuhli, uvědomili si, co bude následovat a že je snímají kamery. Někteří tak začali být nervózní, jiní byli naprosto v klidu, protože se třeba na té dehonestační kampani proti Chartě sami podíleli. Ale dá se říct, že téměř nikdo neodešel. Mluví se o tom, že ještě před koncem měl odejít Jan Werich - to ale víme jen od přítomných svědků, na kamerách to vidět není. Zároveň byl také jedním z mála, který se následně vymezoval proti tomu, že by to prohlášení podepsal,“ dodává Blažek.