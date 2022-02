Utrpení šimpanze Enose otevřelo Američanům dveře do kosmu. Před 60 lety jimi vykročil John Glenn

Mise čtyřicetiletého Glenna, který byl nejstarším z prvních sedmi kandidátů amerického kosmického programu, se přitom neobešla bez problémů. Start, původně plánovaný na 16. ledna 1962, byl opakovaně odložen, ať už kvůli technickým problémům, nebo počasí.

Potíže s průsaky paliva se ale nakonec podařilo vyřešit a 18. února 1962 se také konečně začala trhat oblačnost nad kosmodromem, a tak se mohl Glenn o dva dny později, krátce po tři čtvrtě na deset ráno místního času, vydat na cestu do vesmíru. Nečekalo ho ale nic pohodlného – i kvůli tomu, že lodě řady Mercury s jedním krychlovým metrem prostoru byly nejmenšími koráby, co kdy létaly do kosmu.

Trochu horko

Také během jeho letu zlobila technika a lidi v řídicím středisku se dokonce obávali, že loď může během návratu do atmosféry shořet. Kromě selhání trysek zajišťujících polohu kabiny, kvůli němuž musel John Glenn polohu udržovat ručně, se totiž u operátorů rozsvítila kontrolka signalizující odpojení tepelného štítu.

Astronautovi o tom ale až do posledních chvil před přistáním nikdo neřekl, řídící letu ho jen přiměli k několika úkonům, které měly ověřit, jak to se štítem doopravdy je. Jistotu ale ani tak nezískali, proto musel Glenn nakonec manuálně kontrolovat i pojistku, která měla tepelný štít udržet, pokud by opravdu byl uvolněný.

Nakonec ale všechno dobře dopadlo, rozsvícená kontrolka byla jen důsledkem chyby v elektroinstalaci, a Glenn ve své kosmické lodi v pořádku dosedl na hladinu Atlantiku, zhruba 300 kilometrů severně od Dominikánské republiky.

K původně plánované oblasti přistání mu sice scházelo asi 60 kilometrů (inženýři při výpočtech zapomněli vzít v úvahu, že loď bude mít kvůli spotřebovanému palivu nižší hmotnost), i tak to ale trvalo jen čtvrthodinu, než k Friendship 7 dorazil hlídkující torpédoborec Noa. O pár minut později byla kosmická loď na palubě. „Bylo tam trochu horko,“ prohlásil Glenn, když konečně vylezl ven.

Příliš úspěšný na další lety

Na zájem veřejnosti byl sice první Američan, který pronikl na oběžnou dráhu Země, zvyklý už z minulosti (v roce 1957 se objevil na předních stránkách novin, když za tři hodiny a 23 minut s nadzvukovým letounem překonal trasu z Los Angeles do New Yorku), po návratu z vesmíru se ale stal opravdovým národním hrdinou.

Podobně jako v případě Jurije Gagarina na druhé straně železné opony to ale také znamenalo, že ho vedení amerického vesmírného programu už do kosmu nepustilo. Hlavně kvůli obavám z toho, že by případný neúspěch (končící pravděpodobně Glennovou smrtí) mohl zcela ochromit další vesmírné lety.

Tři roky po svém vesmírném letu tak Glenn, mimo jiné vyznamenaný druhoválečný pilot se zkušenostmi také z korejské války, odešel v hodnosti plukovníka do civilu. Působil ve vrcholných manažerských funkcích a postupně si začal budovat politickou kariéru.

Jako senátor za rodný stát Ohio vstoupil v roce 1974 do Washingtonu a zůstal tam čtyři volební období až do roku 1999. Těžištěm jeho politické působnosti byly energetická, vojenská a zahraniční politika. Měl i vyšší ambice, ale jeho snaha stát se kandidátem demokratů na prezidentský úřad pro volby v roce 1984 ztroskotala a později už to nezkoušel.