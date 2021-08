V Jižní Africe se šíří nová varianta covidu. Přestože má znepokojivé mutace, nemusí být nebezpečná

Nic takového se sice zatím u C.1.2 nepotvrdilo, ale má jiné znepokojivé vlastnosti, kvůli kterým vydali jihoafričtí vědci své varování. Jde o konkrétní mutace, které varianta obsahuje.

„Obsahuje poměrně dost důležitých mutací známých i u jiných variant, které se staly nebezpečnými nebo znepokojivými,“ uvedla pro deník Guardian imunoložka Megan Steainová, která genom této varianty zkoumala. „Kdykoli se objeví tyto konkrétní mutace, rádi bychom tuto variantu sledovali, abychom zjistili, co bude dělat. Tyto mutace mohou ovlivnit například to, zda se vyhne imunitní reakci nebo zda se rychleji přenáší.“

Co bude dál?

Vědci teď budou zkoumat v laboratorním prostředí na buněčných kulturách, jaké vlastnosti varianta má. To může trvat několik týdnů až měsíců, takže důležitější bude v této fázi sledovat, jak se chová v reálném světě. Stejné to bylo i s variantou delta – když se poprvé objevila v Indii, tamní lékaři popisovali znepokojivé vlastnosti, jako extrémně rychlé šíření, o celé týdny dříve, než to potvrdily studie britské Gupta Lab, která deltu sledovala v laboratoři.

„Můžeme říci, že má několik klíčových mutací, které vedly u jiných variant k jejich vyšší nakažlivosti,“ popsala novou variantu Steainová. „Ale současně víme, že mutace působí ve vzájemné součinnosti, což může celkově vést k tomu, že je virus potenciálně zdatnější nebo slabší.“

To znamená, že i virus, který nahromadí větší množství nebezpečných mutací, může být ve výsledku méně „zdatný“, protože tyto mutace spolu neumí spolupracovat nebo se jejich účinek navzájem vyruší.