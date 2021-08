Covid se vrátil do Wu-chanu, Čína zpřísňuje opatření

Z provincie Ťiang-su se nákaza dostala do prefektury Čang-ťia-ťie v provincii Chu-nan, kam lidé jezdí obdivovat pitoreskní pískovcové skály. Odtud se nákaza dostala do velkých měst jako Peking a Čchung-čching. Reuters uvádí, že úřady zakázaly místním i návštěvníkům Čang-ťia-ťie opustit. Mnoho měst, kde se vyskytly případy covidu-19, uzavřelo místa navštěvovaná turisty, včetně zábavních zařízení.

Někteří lidé ve městě se podle stanice CNN obávají návratu přísného lockdownu, který Wu-chan zažil už na začátku pandemie. Videa a fotografie sdílené v pondělí na čínských sociálních sítích podle této stanice ukazovaly prázdné regály a dlouhé fronty v supermarketech, protože obyvatelé spěchali, aby si doplnili denní zásoby – v současné době už tyto záběry nejsou dostupné.

„Když vidím, jak lidé ve Wu-chanu panicky nakupují v supermarketech, je mi smutno. Jen ti, kteří to zažili, chápou, jak je to hrozné, my se děsíme návratu do dob, kdy jsme zůstávali doma a nevěděli, kde je další jídlo,“ uvedl jeden z obyvatel Wu-chanu na čínském mikroblogovacím serveru Weibo.

Čína proti deltě

„Globální epidemie v současnosti rychle nabírá na síle a nebezpečí zavlečení nákazy ze zahraničí roste,“ řekl ve středu mluvčí národní zdravotní komise. „V poslední době byly na mnoha letištích, v mnoha přístavech a nemocnicích zachyceny případy nákazy ze zahraničí, což v určitém měřítku vedlo k šíření,“ uvedl také.

Kvůli novým restrikcím, které přišly ve vrcholné turistické sezoně, snížila bankovní společnost Nomura odhad růstu čínské ekonomiky na třetí čtvrtletí z 6,4 procenta na 5,1 procenta.

Za celý letošní rok hospodářství druhé největší ekonomiky světa vykáže růst o 8,2 procenta místo původně očekávaných 8,9 procenta, domnívají se analytici Nomury. Poznamenali také, že čínská taktika „nulové tolerance“ vůči koronaviru je stále dražší.