Nová česká videohra nechá hráče zažít odsun Němců i kolektivizaci zemědělství

Vyslechnout svědky, projít tajná místa, nebo se sbalit před odsunem do zahraničí - i to jsou úkoly, které musí hráči v nové hře splnit. A také musí odhalit, co se ve vesnici Svoboda po druhé světové válce stalo. Hra tak není jen zábava, ale má mladší generaci pomoct lépe pochopit minulost.

„Zjišťujete pomocí pamětníků, jak prožívali daná období, co cítili, jakou měli motivaci dělat nějaké věci, které dělali,“ popisuje Lukáš Kolek z Charles Games. Součástí příběhu jsou i minihry, které přibližují například postupný proces poválečné kolektivizace.