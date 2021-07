Zemřel Vladimír Beneš, spoluzakladatel české neurochirurgie

Vladimír Beneš byl český lékař, specializací neurochirurg, a krom toho také autor novely žánru sci-fi. Založil rod neurochirurgů a díky tomu je jméno Vladimír Beneš s tímto oborem spjato od úplných počátků. Profesor Vladimír Beneš starší patřil do týmu profesora Zdeňka Kunce – průkopníka tohoto oboru v rámci Československa i celého světa.

Jemu dělal Vladimír Beneš ve střešovické nemocnici dlouho zástupce, nesouhlasil ale s okupací po srpnu 1968 a ve vojenském zařízení začal mít problémy. Proto odešel do Motola, kde stál u vzniku neurochirurgického oddělení.

Legenda české medicíny

„Když mě v sedmapadesáti letech propustili z armády, byl jsem přinucen dělat dětskou chirurgii. Já jsem to neuměl moc, ale byl jsem prostě nucený. Dokázal jsem už během několika let udělat z toho skutečně vzorové oddělení,“ popisoval v pořadu Hyde Park Civilizace.

V dobách, kdy začínal, bylo pro neurochirurgy vítězstvím, když pacient vůbec přežil. „Tehdy byl cíl zachránit život, my jsme se dívali na to, jaký bude výsledek, jaká bude morbidita, my jsme chtěli za každou cenu zachránit život,“ vzpomínal. Bez ohledu na stav, postupem času šlo víc a víc i o kvalitu následného života.