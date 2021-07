Bakterie odolné proti antibiotikům se mohou šířit psím krmivem, varuje výzkum

Nejčastěji se výskyt a šíření těchto „superbakterií“ spojují s nemocničním prostředím, kde si mohou odolnost proti konvenčním antibiotikům nejlépe vytvářet a také se tam nejrychleji šíří. Ve studii, která vyšla v polovině července, ale vědci popsali, že je našli také v různých druzích syrové psí stravy. Není to podle nich jen náhoda, ale znepokojivý trend.

Tyto bakterie jsou schopné neškodně žít ve střevech lidí a zvířat, ale pokud se dostanou do jiných částí organismu, mohou tam být nebezpečné. A navíc se mohou stát odolnými vůči antibiotikům.

Riziko pro zdraví

„Úzký kontakt lidí se psy a komercializace zkoumaných značek v různých zemích představují mezinárodní riziko pro veřejné zdraví,“ uvedla autorka studie Ana Freitasová. Rezistence bakterií se totiž v posledních letech zvýšuje.

Hlavní příčinou je nadměrné používání antibiotik lidmi i u hospodářských zvířat. Odhaduje se, že na infekce odolné vůči lékům zemře ročně na celém světě 700 tisíc lidí, a OSN varovala, že pokud nebudou přijata žádná opatření, může se tento počet do roku 2050 zvýšit na 10 milionů.

Co s tím? Freitasová si myslí, že tento problém se podceňuje: „Evropské orgány musí zvýšit povědomí o možných zdravotních rizicích při podávání syrové stravy domácím zvířatům. Výroba krmiv pro psy, včetně výběru ingrediencí a hygienických postupů, musí být přezkoumána,“ doporučuje.

Jedno pravidlo by podle ní měli dodržovat i majitelé psů: pokud manipulují s krmivem pro domácí zvířata, měli by si vždy mýt ruce – to stejné platí také po likvidaci výkalů zvířat.