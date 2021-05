Vědci analyzovali tisíce let starý pyl. Zjistili, kdy se začaly zrychlovat vegetační změny

Mezinárodní vědecký tým s českou účastí studoval tisíce záznamů pylových zrn za tisíce let. Zjistil, že tempo vegetačních změn začalo výrazně zrychlovat před 4 tisíci lety a trvá to do současnosti. Toto zrychlení je větší než to v důsledku přechodu z doby ledové.