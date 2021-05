Antarktida zažije klimatický bod zlomu kolem roku 2060. Pak bude tání nezvratné, upozorňuje studie

Nová studie vedená Robertem DeContem, Davidem Pollardem a Richardem Alleyem ukazuje, že pokud by dnešní vysoké emise pokračovaly bez omezení až do roku 2100, vzestup hladiny moří by doslova explodoval a do roku 2150 by přesáhl 6 centimetrů za rok.

Pokud by se podařilo splnit cíle Pařížské klimatické dohody, zpomalil by se tento nárůst podle studie přibližně desetkrát.

Drtivá většina cest ke splnění Pařížské dohody očekává, že emise překročí její cíle udržet oteplování pod 1,5 stupně nebo pod dva stupně; pak počítá s budoucím technologickým pokrokem, který později odstraní ze vzduchu dostatek oxidu uhličitého, aby se teplota opět snížila. Zbytek vyžaduje 50% snížení emisí celosvětově do roku 2030.