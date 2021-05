Pandemii covidu se dalo zabránit, tvrdí Nezávislý panel. Kritizuje vlády i WHO

Clarková popsala únor 2020 jako „měsíc promarněné příležitosti odvrátit pandemii, protože tolik zemí se rozhodlo, že prostě jen počkají a uvidí“. Vyčkávání považuje za jednu z největších chyb v pandemii: „Pro některé to začalo až ve chvíli, kdy se začala plnit lůžka na JIP v nemocnicích, teprve potom začali podnikat nějaké akce,“ řekla. „A to už bylo příliš pozdě na to, abychom odvrátili dopad pandemie. Následovalo to, že země se popraly o léky a ochranné prostředky. Celosvětově byli zdravotníci vystaveni zátěži na hranici svých možností, a přitom množství nákaz, onemocnění a úmrtí stoupala - a stále stoupá.“

Panel vyzývá k radikálním změnám, které by spojily hlavy států, aby dohlížely na přípravy pandemie a zajistily finance a nástroje, které svět potřebuje. Autoři zprávy také volají po rychlejší a lépe vybavené WHO, která by byla v podobných krizích akceschopnější. Od představitelů bohatých zemí zase chtějí závazek, že budou dodávat vakcíny pro zbytek světa.

Zprávu zadal generální ředitel WHO na popud členských států, které na Světovém zdravotnickém shromáždění v květnu loňského roku vyzvaly k nestrannému přezkoumání toho, co se stalo a co lze z pandemie vyvodit.

Zpráva říká že to ukazuje na přínos a rychlost hlášení z otevřených zdrojů - ale systémy, které měly reagovat na toto upozornění, byly příliš pomalé. „Varovný systém nefunguje dostatečně rychle, když se potýká s tak rychle se šířícím respiračním patogenem.“

WHO „byla brzděna a nepomáhaly jí mezinárodní zdravotní předpisy a postupy“, uvedla Clarková. Nařízení, která upravují, kdy může WHO vyhlásit stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, byla přijata v roce 2007. Jenže jsou velmi nepružná - zavazují WHO k mlčenlivosti a ověřování, čímž brání rychlému jednání, a zakazují zemím zbytečně uzavírat hranice před obchodem.

Každý den se počítá, uvedl panel, který věří, že mimořádný stav mohl být vyhlášen už 22. ledna místo 30. ledna, jak se stalo. Během „ztraceného měsíce“ února se země měly připravovat. „Země s ambicí agresivně potlačit a zastavit šíření, kdykoli a kdekoli k němu dojde, ukázaly, že je to možné,“ uvádí zpráva.

Některé země vědu „devalvovaly a očernily“, což závažnost nemoci popíralo. „To mělo smrtelné následky,“ řekla Clarková. „K tomu se přidal nedostatek globálního vedení a koordinace geopolitického napětí a nacionalismus oslabující multilaterální systém, který by měl jednat tak, aby udržel svět v bezpečí.“

Zpráva doporučuje vytvoření „globální rady pro ohrožení zdraví“, kterou povedou hlavy států. Měla by věnovat pozornost hrozbám pandemií a sledovat, jestli se někde objeví potenciální hrozba. Pokud ano, má zajistit koordinaci kolektivní akce. Autoři zprávy žádají, aby se ještě letos konalo zvláštní zasedání valného shromáždění OSN, na němž by se dohodlo politické prohlášení. WHO musí mít více pravomocí a více finančních prostředků, přičemž její regionální ředitelé i generální ředitel by měli působit jen jedno funkční období v délce sedmi let.

Co dělat dál?

Panel uvádí, že je hluboce znepokojen současnou vysokou mírou přenosu viru a vznikem variant. Každá země musí přijmout nezbytná opatření k omezení šíření, uvádí zpráva. Země s vysokými příjmy, které mají dostatek očkovacích látek objednaných pro vlastní potřeby, se musí zavázat, že do 1. září poskytnou nejméně miliardové dávky projektu Covax, což je iniciativa podporovaná OSN, která má do poloviny roku 2022 dostat očkovací látky do 92 zemí s nízkými a středními příjmy.