Chile je varováním pro svět, že rozvolňování může být problém. Očkuje se tam hodně, virus ale vítězí

Na konci března přibývalo v Chile kolem sedmi tisíc nových případů covidu denně - to jsou nejvyšší čísla od počátku pandemie. Pod obrovským tlakem byly i nemocnice, na jednotkách intenzivní péče bylo volných jen pět procent lůžek.

Od soboty 27. března proto v hlavním městě Santiagu de Chile začala platit zpřísněná karanténa, je to teprve podruhé v průběhu posledních dvanácti měsíců. Od začátku epidemie se v této zemi nakazilo koronavirem přes 995 tisíc obyvatel, z nichž jich přes 23 tisíc zemřelo.

Chile si přitom včas vyjednalo přístup k dostatečnému množství dávek vakcín proti covidu - spolehlo se na kombinaci vakcín Pfizer a čínského CoronaVacu. Díky tomu dokázalo očkovat rychleji než jakákoliv jiná země Ameriky a dokonce v tom patří mezi nejlepší na světě.

Bude také patřit mezi jednu z prvních zemí na světě, která by měla dosáhnout skupinové imunity. Rychleji než Chile dokázaly zatím očkovat jen tři země na světě: Izrael, Spojené arabské emiráty a Seychely. Jenže ani to nestačilo, aby to zabránilo nejhorší vlně covidu v dějinách této země.

Falešný pocit bezpečí

Na začátku problému stál podle epidemiologů poněkud paradoxně úspěch masivní vakcinace. Rychlé očkování totiž dalo místním obyvatelům falešný pocit bezpečí - a to přispělo k prudkému nárůstu počtu nových infekcí a také úmrtí.

Podle deníku New York Times je tato situace varováním pro ostatní státy, které chtějí rozvolňovat poté, co naočkují dostatek obyvatel. Nárůst případů, i když více než třetina chilské populace dostala alespoň první dávku vakcíny proti covidu, ukazuje, že toto přechodné období může být složitější, než se zdálo.