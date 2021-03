Mozek je nejsložitější strukturou ve známém vesmíru. Jeho tajemství odkrýval Hyde Park Civilizace

Spánek je nesmírně důležitý i proto, aby se tělo dokázalo vyrovnat se stresem. Ten je reakcí na fyzickou nebo psychickou zátěž. V mozku začíná v hypothalamu, a to tím, že pošle signál do hypofýzy, z níž míří do nadledvin. Do těla se pak vyplavují hormony – hlavně adrenalin a kortizol. Extrémní stres se navíc může uložit i do lidské DNA.

Nevšímalová se v Hyde Parku Civilizace zabývala mimo jiné negativními dopady nedostatku spánku. „Kdo spí trvale málo, třeba šest hodin a méně, tak to souvisí s jeho zvýšenou váhou až obezitou, má špatnou imunitu, to znamená, že je náchylný k různým onemocněním. V současné době kvůli očkování je dobré, aby člověk dostatečně a kvalitně spal. Spánek je nesmírně důležitý pro obnovu tělesných i duševních sil, pro paměť, pro naši kreativitu, pro odplavování toxických látek,“ srhnula.

U přeživších přitom nezaznamenali například pouze častější výskyt posttraumatické stresové poruchy, ale i takzvaný posttramatický růst. „Možná to částečně vysvětluje skutečnost, že když jsme se jich zeptali, jak hodnotí svůj život po válce to znamená uplynulých sedmdesát let – tak osmdesát procent z nich jej vidělo pozitivně,“ uvedl neurovědec. Dodal, že stejné procento zároveň označilo holocaust za největší stres svého života.

Kromě toho se vědci ve studii zaměřili také na děti a vnuky přeživších. „I u těchto dvou generací jsme oproti kontrolním skupinám viděli rozdíl,“ poznamenal. „Mají častější projevy stresu, posttraumatické stresové poruchy i ve třetí generaci,“ přiblížil Rektor.

„To ukazuje, že dějiny nejsou jenom stránky z učebnic v hodinách dějepisu, ale že jsou v nás. Jsme nositelé toho, co zažili naši předkové“. Na to, jak konkrétně se stres z generace na generaci předává, zatím vědci nenašli odpověď. Je to ale jedna z otázek výzkumu. Podle Rektora se dá očekávat, že současný stres, který v souvislosti s koronavirovou pandemií dopadá na společnost, bude mít dlouhodobé psychické následky.

„Na regulaci příjmu potravy se podílí v podstatě celý mozek“

Dalším tématem Hyde Parku Civilizace byly poruchy příjmu potravy. Pocit hladu a sytosti v mozku reguluje hormon leptin, který se váže na neurony v hypothalamu. Chuť k jídlu ovlivňuje i řada dalších míst v mozku. Mimo jiné se jedná o centrum sebekontroly, které brzdí impulzivní chování a vede také k potlačení touhy po jídle. I v tomto případě hraje důležitou roli psychika.

„Na regulaci příjmu potravy se v podstatě podílí celý mozek,“ poznamenala Hana Papežová z Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Je to velmi komplexní mechanismus, který naše zdravé a nezdravé jídlo hodnotí a reguluje,“ uvedla.

V tomto ohledu hraje také důležitou roli takzvaný reward systém (systém odměn). „Je velice důležitý pro přežití organismu a hraje velkou roli i u poruch příjmu potravy, ale i u jiných psychiatrických onemocnění,“ podotkla. Například u přejídání se jídlo stane dominantní odměnou, která zakryje všechny ostatní. „Bohužel se může reward systém pokazit i u anorektických pacientek, kde se překvapivě stává odměnou pocit hladu nebo snižování hmotnosti,“ dodala.