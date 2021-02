Běžný lék na astma snižuje riziko hospitalizace s covidem o 90 procent, naznačuje výzkum

Podle Mony Bafadhelové, členky vědeckého týmu, je povzbudivé, že relativně bezpečný, snadno dostupný a dobře prozkoumaný lék by mohl přinést úlevu v situaci, kdy jsou nemocnice v řadě zemí přetížené. Autoři uvádějí, že jejich výzkum by mohl pomoci s léčbou pacientů, kteří trpí dlouhodobými covidovými problémy.

V další fázi by se měl tento lék vyzkoušet na větší skupině osob a teprve potom by se mohl začít rutinně používat. Normálně by tento proces trval měsíce i roky, vzhledem k pandemii ale bude maximálně urychlený.