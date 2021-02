Svobodomyslné kultury zvládají pandemii hůř. Expertka jejich chování přirovnává k blbounům

Japonsko má přes 126 milionů obyvatel a jeho populace je velmi stará. Průměrný věk je zde 48 let. Na covid-19 zemřelo do začátku února asi šest tisíc Japonců. Česká republika má asi 10 milionů obyvatel, nižší průměrný věk (42 let), ale na covid už zde zemřelo přes 16 tisíc lidí.

Podobné dramatické rozdíly jsou mezi mnoha dalšími zeměmi. Vysvětlení může být více, ale protože opatření jsou v podstatě všude po světě značně podobná, čím dál více expertů se domnívá, že příčiny mohou být mnohem hlubší a souvisí s tím, co se dá velmi zjednodušeně nazvat „národní mentalitou“.