Už žádná selfíčka s gorilami a šimpanzi, žádají experti vědce i fotografy

Ochránci zvířat se snaží už roky vystupovat proti zobrazování primátů v roli domácích mazlíčků nebo „chlupatých lidí“. Šimpanzi, gorily a orangutani by tedy neměli vystupovat v reklamách, filmech nebo na sociálních sítích tak, aby to běžné lidi lákalo k jejich pořízení.

IUCN vydal na konci ledna nový seznam pravidel, jimiž by se ve vztahu k primátům měli řídit vědci, studenti, ochránci zvířat i lidé, kteří se o ně starají. Podle něj by se všechny tyto osoby měly vyhnout zveřejňování snímků, na nichž jsou lidé v blízkém kontaktu s primáty.

Statistiky OSN tvrdí, že například roku 2013 vedl ilegální obchod k úmrtí asi tří tisíc těchto zvířat, to je asi jedno procento jejich celkové populace. Pokud by se snížil zájem o vlastnění „roztomilé opičky“, mělo by to podle vědců vést k tomu, že budou primáti i méně loveni.

Podle nových pravidel by tedy na všech nově pořizovaných záběrech mělo být mezi člověkem a zvířetem nejméně sedm metrů volného prostoru nebo jasná fyzická bariéra. Lidé by v žádném případě neměli zvířata nosit, krmit z ruky nebo si s nmi hrát.

Velmi podobná pravidla už před rokem zavedl i slavný Institut Jane Goodallové, který také odstranil nebo označil varovnou značkou starší snímky, kde si Goodallová se šimpanzi hrála nebo jim byla blízko. „Za posledních 60 let se věci vyvinuly, nechceme už přispívat k tomu, že lidé považují za normální dostávat se do kontaktu s těmito zvířaty,“ uvedl Institut.