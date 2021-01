Při naočkování milionu nejstarších ubude úmrtí o 70 procent, spočítali čeští experti

S každými pěti lety věku navíc se téměř zdvojnásobí riziko, že člověk nákazu nepřežije, uvedlo centrum s poukazem na údaje o úmrtí lidí s koronavirem. Nezisková organizace BISOP se věnuje výzkumu a matematickým modelům lidského chování.

S koronavirem dosud v Česku zemřelo víc než 13 200 lidí, v minulém týdnu bylo obětí většinou víc než 150 denně. „Klíčem k úspěšnému očkování je tedy jeho organizační zvládnutí ve smyslu, aby ti nejstarší z nás byli naočkováni co nejdříve,“ uvedlo centrum. Pravidlo o téměř exponenciálním růstu rizika úmrtí na covid-19 se zvyšujícím se věkem nemocného platí podle něj prakticky pro všechny skupiny lidí nad 50 let. „Je tedy například nutné přistupovat i jinak k 65letým a 75letým. Ti starší totiž čelí přibližně čtyřikrát vyššímu riziku úmrtí,“ doplnilo.

Kde začít s očkováním? U nejstarších

Pokud by pořadí lidí pro očkování mělo více než počty úmrtí zohledňovat ztracené roky života, výsledek bude podle centra stejný. „I v případě, že chceme zachránit co nejvíce let, je třeba začít očkovat ty nejstarší z nás,“ uvedlo centrum. Je to podle něj tím, že zatímco smrtnost covidu-19 se zdvojnásobí s každými pěti lety života nemocného navíc, očekávaný věk dožití klesá jen velmi pomalu.