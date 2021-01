Rok 2021 nabídne fascinující nebeské jevy, řada bude pozorovatelná pouhým okem

Pro obyvatele České republiky budou těmi nejzajímavějšími jevy noční svítící oblaky, meteorický roj Perseidy nebo dokonce částečné zatmění Slunce viditelné vysoko nad obzorem nad celým českým a slovenským územím.

V roce 2021 se sice neočekává žádná mimořádně jasná kometa, ale není vyloučeno, že se v průběhu roku objeví kometární překvapení, jako tomu bylo s vlasaticí Neowise.

Březen přinese zvířetníkovou záři

Už 13. března nastává nov, díky čemuž budou noci tmavé a bude možné vyhlížet „březnovou zář pro fajnšmekry“ – takzvané zvířetníkové světlo. To se táhne podél ekliptiky (roviny zemské dráhy, která se na obloze pomyslně promítá do zvířetníkových souhvězdí). Nejde vlastně o nic jiného než prach v okolí Slunce soustředěný do rozsáhlého disku, na který se ze Země díváme z boku a který rozptyluje sluneční záření. Když tedy Slunce zapadne, skončí soumrak a obloha ztmavne, nad západním obzorem lze proti hvězdnému pozadí najít mlhavý kužel neostré záře.