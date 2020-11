Spojené státy jsou hlavním zdrojem plastového odpadu. Místo recyklace končí umělá hmota v zemích třetího světa

Spojené státy dlouhodobě uvádějí, že jsou na špičce v recyklaci umělých hmot. Nová studie ale ukázala, že to není pravda – starší údaje totiž neuváděly, kolik odpadu USA vyvezou do zahraničí, kde se mnohdy odpad nezpracovává, ale prostě vyklopí do moře nebo na skládky – místo, aby se recykloval.

Nová analýza dat, která vycházejí z údajů do roku 2016, ukázala, že více než polovina amerického plastového odpadu byla vyvezena ze země – konkrétně to bylo 1,99 milionu tun z celkem 3,91 milionu tun. Z tohoto exportu odpadu ho šlo 88 procent do zemí, které mají s recyklací zásadní problémy, nedá se tedy očekávat, že zde k jeho recyklaci došlo.