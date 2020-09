Slunce vstoupilo do nového cyklu, oznámila NASA. Měl by být podprůměrný

Vědci využívají ke sledování průběhu slunečního cyklu takzvané sluneční skvrny. Tmavé skvrny na Slunci jsou spojovány se silnější sluneční aktivitou. Pocházejí z obřích explozí, jako jsou sluneční erupce nebo výrony koronální hmoty, které mohou chrlit světlo, energii a sluneční materiál do vesmíru.

NASA a NOAA spolu s Federální agenturou pro řízení mimořádných událostí a dalšími federálními agenturami a útvary spolupracují na Národní strategii a akčním plánu pro kosmické počasí.

Jejich cílem je zvýšit připravenost na kosmické počasí a chránit Zemi před možným nebezpečím. NOAA poskytuje předpověď počasí ve vesmíru a satelity pro sledování situace ve vesmíru v reálném čase, NASA je zase složkou, která pomáhá zlepšit chápání vesmíru v blízkosti Země a v konečném důsledku přípravu i předpovědních modelů.

Čím hrozí silnější Slunce

Předpovědi počasí ve vesmíru jsou také klíčové pro podporu kosmických lodí a astronautů programu Artemis, který má vrátit Američany na Měsíc. Průzkum slunečního cyklu je prvním krokem k pochopení, a tedy i zmírnění toho, jakému množství kosmického záření budou astronauti vystaveni.

První dva vědecké výzkumy, které budou provedeny ze stanice Gateway na oběžné dráze Měsíce, budou zkoumat právě vesmírné počasí a monitorovat radiační prostředí v okolí Měsíce. Vědci pracují na předpovědních modelech, aby mohli jednoho dne předpovídat počasí ve vesmíru, podobně jako meteorologové předpovídají počasí na Zemi.

„Není tam špatné počasí, jen jsme na něj špatně připraveni,“ uvedl Jake Bleacher z ústředí NASA. „Vesmírné počasí je takové, jaké je – naším úkolem je být na něj připravení,“ zdůraznil.

Porozumění cyklům Slunce je jednou částí této přípravy. Aby určili začátek nového cyklu, analyzovali vědci pravidelné měsíční údaje o slunečních skvrnách z World Data Center for the Sunspot Index and Long-term Solar Observations umístěného na Královské observatoři v Bruselu, která sleduje sluneční skvrny a určuje vrcholy a minima cyklu.