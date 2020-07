Novorozenec se nakazil koronavirem už v těle matky. Vědci popsali první takový případ

Několik dní po porodu se u novorozeného chlapce objevily v mozku záněty; tento stav vznikl poté, co virus pronikl placentou a dítě infikoval ještě před porodem. V současné době se podle lékařů, kteří se o dítě starají, jeho stav výrazně zlepšil. Tento případ vědci popsali v odborném časopise Nature Communications. Již v minulosti se objevilo několik dětí, které měly po porodu nákazu covidem-19, ale až doposud nebylo zcela jasné, zda se nakazily až při/po porodu, anebo jestli k infekci došlo už v době těhotenství. V tomto případě jsou si ale jistí. „Bohužel tady nemáme žádné pochybnosti,“ uvedl pediatr Daniele De Luca z pařížské nemocnice Antoina Béclèra. „Lékaři by měli vědět, že se to může stát. Je jasné, že to není časté, ale určitě se to stát může a musíme s tím v klinické praxi počítat,“ dodal lékař.

První případ Ve Velké Británii, jež patří k nejvíce covidem zasaženým zemím, proběhl nedávno výzkum, který zkoumal všech 244 dětí, jež se narodily matkám s touto nemocí. U 95 procent se nenašlo ani stopy po přítomnosti viru a děti byly ve velmi podobném stavu jako ty narozené zdravým matkám. Ve francouzském případě přijali třiadvacetiletou rodičku do nemocnice 24. března s horečkou a silným kašlem. Koronavirem se nakazila ve třetím trimestru těhotenství, testy nemoc prokázaly krátce po její hospitalizaci. Tři dny poté začaly přístroje ukazovat, že se dítě nevyvíjí normálně, a lékaři raději provedli předčasný porod císařským řezem. Dítě pak bylo umístěno na jednotku intenzivní péče, kde ho vědci a lékaři detailně studovali. Lékaři v jeho krvi i jeho dalších tělesných tekutinách odhalili infekci covidem-19, ale žádné další bakteriální ani virové infekce. Další detailní testy pak prokázaly, že virus se dostal do dítěte z krve matky v placentě. Je možné, že se totéž stalo už u více případů v minulosti, ale velmi špatně se to prokazuje. „Nepodařilo se to dokázat, protože pro to potřebujeme velké množství vzorků,“ uvedl De Luca. „Je potřeba krev matky, novorozence, pupeční šňůra, placenta, plodová voda – a v době pandemie je opravdu náročné tohle všechno sehnat a analyzovat.“ V tomto případě ale dost času i příležitostí pro studium bylo. Lékaři našli nejvyšší koncentrace viru v placentě – což očekávali. Právě tento orgán je totiž velmi bohatý na receptory, které virus využívá k tomu, aby pronikl do lidských buněk; stejné receptory se nacházejí také v lidských plicích.

Odkaz Kouření v těhotenství dvojnásobně zvyšuje pravděpodobnost náhlého úmrtí kojenců

Vývoj případu Zpočátku vypadalo dítě zdravé a vyvíjelo se normálně. Třetí den po porodu se ale začal jeho zdravotní stav zhoršovat a hůře se také krmilo. Začaly se u něj objevovat svalové křeče: trhalo kvůli nim hlavou a krčkem a také propínalo záda. Podobné příznaky se objevují například u zánětu mozkových blan. Lékaři proto zkontrolovali jeho mozek pomocí magnetické rezonance a zjistili, že se v něm objevila takzvaná glióza, tedy zmnožení gliových buněk. Tento stav je spojený s poškozením nervové tkáně, glie totiž tvoří podporu neuronům a mohou pomáhat v hojení a opravných procesech mozku.