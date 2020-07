Čína prosazuje v léčbě covidu-19 tradiční medicínu. Důkazy o úspěchu chybí

Bez ohledu na to ale užívání tradiční medicíny v Číně sílí a poptávka stoupá i ve světě. Čínská státní rada v loňském roce odhadovala, že průmysl tradiční medicíny bude mít do konce roku 2020 hodnotu 420 miliard dolarů (asi deset bilionů korun). Za zaníceného fanouška této dávné léčebné metody je pokládán i prezident Si Ťin-pching, který ji označuje za „poklad čínské civilizace“.

Kritici uvádějí, že Čína nyní pandemii zneužívá jako způsob, jak tradiční medicínu propagovat, což je obvinění, které státní sdělovací prostředky popírají. Skutečností nicméně je, že Čína posílala produkty tradiční medicíny a lékaře, kteří ji provozují, společně se zásobami konvenčních léků a vybavení do Afriky, střední Asie i Evropy.

„Jsme ochotní se podělit o čínské zkušenosti a čínské řešení při léčbě covidu-19 a umožnit dalším zemím poznat čínskou medicínu, pochopit ji a začít ji používat,“ řekl v březnu Jü Jen-chung, zástupce šéfa Národní správy tradiční čínské medicíny.

Tradiční medicína jako politický nástroj?

Mezinárodní prestiž tradiční čínské medicíny stoupla v loňském roce poté, co ji Světová zdravotnická organizace (WHO) po letech lobbování ze strany Pekingu formálně uznala. Tento krok ovšem vynesl WHO odsouzení lékařské komunity.

Všeobecné přijetí čínské tradiční medicíny brzdí mimo jiné nedostatek jednotných standardů a prakticky žádné klinické testy. Letos v květnu švédské úřady provedly testy vzorků lien-chua čching-wen a zjistili, že obsahuje jen mentol.

Dalším zdrojem kontroverze je spojení tradiční medicíny s obchodem s volně žijícími zvířaty. Čínská Národní zdravotní komise se tak stala terčem kritiky poté, co coby léčbu covidu-19 doporučila injekce obsahující medvědí žluč.