Očkování na koronavirus tu nebude dřív než za rok. Nepovedená vakcína může mít strašné následky

Například americká společnost Moderna začala testovat svou vakcínu na lidech pouhých 42 dní poté, co začala s jejím vývojem, to je zatím rekord v celém oboru.

Očkování není lék – nepodává se nemocným, ale zdravým, kteří by se mohli v budoucnu nakazit. Pokud by očkování vzniklo, muselo by se podávat dostatečně velké části populace, aby ji mohlo ochránit. A to znamená, že by se očkovaly miliardy lidí na celém světě. Jakákoliv očkovací látka proto musí být „bezchybná“ – nesmí mít vedlejší účinky, které by byly horší než samotná nemoc.

V minulosti se už několikrát ukázalo, že spěch se může při vývoji vakcín vymstít. Jeden z učebnicových případů se týká dokonce přímo koronaviru – ne toho nového, ale typu, který postihuje kočky. Šanghajský virolog Š'-po Ťiang v odborném časopise Nature uvádí, že se to stalo vakcíně proti infekční peritonitidě, smrtelnému onemocnění, které postihuje kočky a koťata. Vyskytuje se u velmi nízkého podílu těchto zvířat a je způsobeno běžným virem nazývaným kočičí koronavirus.

Studie z roku 2019 popsala, že očkování, které bylo proti této chorobě vyvinuté, zvyšuje pravděpodobnost, že se zvíře nemocí nakazí. Podobný fenomén se podle Š'-po Ťianga projevil také v jiných studiích na zvířatech – a týkalo se to také koronaviru, který způsobuje nemoc SARS, tedy geneticky blízkého příbuzného nového koronaviru.