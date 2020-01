Česko chce vypustit vlastní družice. Zpravodajci by se už nemuseli spoléhat na spojenecká či komerční zařízení

Česká republika by mohla do několika let vyslat do vesmíru vlastní družice. Pracovaly by ve prospěch aliančního satelitního centra SATCEN ČR, které provozuje česká tajná služba Vojenské zpravodajství (VZ). Za úkol má vyhodnocovat pro NATO, ale i pro českou armádu a české instituce, snímky a data z vesmíru či letadel. V rámci projektu národní družicové technologie se počítá s vysláním více družic větší velikosti, řekla mluvčí VZ Alžběta Riethofová.