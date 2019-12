Používaná kosmetika jako řasenky či lesky na rty mohou obsahovat nebezpečné bakterie, varují vědci

Používají se přitom nejčastěji v koupelně, kde vlhké a teplé prostředí k množení bakterií napomáhá – právě proto by se také koupelny měly často a intenzivně čistit.

Výzkum ukázal, že drtivá většina (93 procent) nebyla nikdy čištěná, a to přesto, že více než polovina (63 procent) jich někdy upadla na zem. Také se ale mohou kontaminovat stykem s jinými předměty.

Výzkumníci v něm studovali kosmetické prostředky prodávané ve Velké Británii. Zjistili, že každý den používají miliony lidí kosmetiku, která obsahuje bakterie E.coli a stafylokoky. Tyto bakterie v nich nejsou při výrobě, ale objevují se při jejich používání, a to především proto, že lidé daný výrobek používají dlouho a nečistí ho pořádně.

Podle autorů studie se spotřebitelé nevědomky vystavují riziku. Více by ale měli dělat také výrobci a regulátoři – spotřebitele by měly lépe chránit například viditelnější informace o době použitelnosti na obalech těchto produktů. Evropské směrnice sice do určité míry tato varování i hygienické standardy vynucují, ale podle vědců nejsou dostatečné.

Odborníci se navíc obávají, že po brexitu bude britský trh přístupnější pro zboží ze zemí, kde takové kontrole nepodléhá, a situace by se tedy mohla ještě zhoršit.