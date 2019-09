Studie: Škodlivé částice z ovzduší se mohou přes placentu dostat přímo k lidskému plodu

Na možný negativní vliv znečištěného ovzduší na zdraví lidského plodu poukázali vědci už dříve. Nová studie belgických výzkumníků naznačuje, že příčinou může být už samotná přítomnost částic a nejenom zánětlivá reakce, kterou v těle matky způsobují.

Pokud by spalování bylo dokonalé, všechen uhlík v palivu by se změnil na oxid uhličitý. Spalování je vždy nedokonalé, tak kromě něj zároveň vznikají také oxid uhelnatý, těkavé organické látky, částice organického uhlíku a částice černého uhlíku.

Pomocí zobrazovací metody pak akademici zjistili, že částice černého uhlíku ve všech případech pronikly přímo do té části placenty, která živí vyvíjející se plod.

Kyslík a živiny přecházejí z mateřské placenty do plodové části, poté jsou plodu přenášeny skrze pupeční šňůru. Odpadní produkty, jako je například oxid uhličitý, z plodu zase putují opačným směrem. Mezi jednotlivými částmi placenty je polopropustná membrána tvořená placentárními tkáněmi.

Placenta (z latiny, česky též plodové nebo mateřské lůžko) je dočasný orgán, který vzniká v děloze březí samice placentálních savců. Na jeho vzniku se podílí jak tkáně plodu (konkrétně část jeho obalů), tak i děložní sliznice matky (chorion frondosum s terciárními choriovými klky vrůstajícími do intervilózního prostoru – choriová ploténka).

Profesor Jonathan Grigg z londýnské Queen Mary University, který se dopady znečištění ovzduší zabývá, studii vítá. „Existují velmi silné důkazy, že když jsou matky vystavené částicím znečišťujícím ovzduší, pojí se to s nepříznivými následky, jako je například potrat,“ uvedl Grigg.

Výzkumníci se domnívají, že černý uhlík se do placenty dostává z matčiných plic. Jejich výzkum tak podle nich dokazuje, že i ještě nenarozené děti jsou přímo vystavené škodlivinám, které produkuje motorový provoz a spalování paliva. „U dalšího výzkumu bude potřeba zjistit, zda částice opouští placentu a dostávají se přímo do těla plodu,“ dodali vědci.

Vědci mají pro těhotné ženy několik doporučení, jak vystavení daným škodlivinám snížit. „Je velmi těžké dát lidem praktické rady, protože dýchat musí každý,“ poznamenal profesor Nawrot. Těhotným ženám v té souvislosti nicméně doporučil, aby se raději vyhýbaly rušným silnicím. Množství znečišťujících částic ve vzduchu může být totiž jen pouhých pár metrů od nich nižší.

Dále Narwot radí, aby ženy bydlící u frekventované cesty omezily větrání, a na procházky a cyklovýlety upřednostňovaly klidnější lokality.

Zároveň vědci podotýkají, že by budoucí matky neměly panikařit. „Ženy by neměly být ohledně tohoto rizika příliš paranoidní. Měly by se ale zamyslet nad tím, jak své vystavení znečištěnému vzduchu omezit,“ uvedl profesor Grigg.

V první řadě je ale podle Nawrota a jeho kolegů nutné problém znečištění ovzduší řešit na politické úrovni. Za boj s tímto problémem totiž mají odpovědnost vlády, poznamenal vědec.