Před pěti lety se výzkumníkům otevřely nové pavilony CEITECu. Brněnská věda je dnes na světové úrovni

CEITEC nabízí vědcům jedinečné vybavení

Díky těmto penězům si mohou dovolit i unikátní vybavení, včetně největší pýchy ústavu, kryomikroskopu. Je jediný svého druhu v Česku. Zkoumá vzorky o teplotě tekutého dusíku, tedy asi minus 200 stupňů. Při tak prudkém zchlazení nevzniká struktura ledu a vědci mohou sledovat organismus, jako by byl živoucí. O jedinečnosti svědčí zájem z ciziny, mikroskop už využili experti ze 70 výzkumných institucí a 13 zemí.

Nejcennější na CEITECu však nejsou přístroje, ale lidé, odborníci, kteří mají znalosti a se zařízeními umí pracovat. „Bez CEITECu by zde nebyl tak silný mikroskopický průmysl. Myslím, že velký potenciál do budoucna má náš rostlinněbiologický výzkum zaměřený na udržitelné zemědělství, který by mohl dojít uplatnění s tím, jak budeme potřebovat řešit sucho a dopady klimatické změny,“ uvedl ředitel CEITECu Jiří Nantl.

První pavilony CEITECu začaly vznikat v roce 2011. Stavba včetně vybavení stála zhruba 5,2 miliardy korun, z toho 4 miliardy zaplatila Evropská unie. Výzkumníci pracují na projektech s mezinárodním přesahem, centrum má ale přímý dopad i na region. K pacientům v nemocnicích se tak dostávají nejnovější postupy a diagnostické metody.