V roce 2050 bude žít na Zemi 9,7 miliardy lidí, očekává OSN

Populace na Zemi stárne a její růst zpomaluje, přesto do poloviny století stoupne počet lidí na planetě ze 7,7 miliardy na 9,7 miliardy, odhaduje OSN. Pokud se budou demografické trendy vyvíjet podle očekávání a nedojde k zásadním změnám nebo katastrofám nepředstavitelných rozměrů, poroste počet lidí až do konce století, kdy dosáhne hranice jedenácti miliard. Pak už by lidí mělo přestat přibývat.

OSN ovšem podotýká, že konec století je ještě daleko a předvídat změny tak dlouho dopředu je nesmírně obtížné. „Není jisté, jestli velikost populace bude vrcholit na konci století, dříve či později, ani při jakém množství lidí se to stane,“ uvedl John Wilmoth, jenž v rámci oddělení ekonomické a sociální oblasti OSN vede divizi populace.