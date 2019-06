V Amazonii došlo k rekordnímu úbytku pralesa. A ekologové se bojí Bolsonarových tahů

Dalším krokem, který zhoršuje ochranu deštného pralesa v Amazonii je postup Sallese vůči neziskovým organizacím v Německu a Norsku, které darují peníze do Amazonského fondu. V něm je 1,3 miliard dolarů, jež mají Amazonii pomáhat – nový ministr životního prostředí ale uvedl, že o tom, kam konkrétně budou tyto finance směřovat, nyní bude rozhodovat Brazílie.

Podle těch stávajících musí zemědělci v amazonské oblasti udržovat prales na padesáti až osmdesáti procentech svých pozemků. A ekologové varují, že připravovaná změna by přinesla možnost vytěžit oblast o velikosti Iránu.

I ekologové navíc přiznávají, že ke květnovému nárůstu těžby mohlo přispět více faktorů kromě změn nastartovaných Bolsonarovou administrativou. Začátek roku byl totiž velmi zatažený a deštivý, díky čemuž bylo složitější satelitní monitorování, takže v mnoha oblastech nebyly před květnem zaznamenané změny, které proběhly dříve.

Stejné vlivy mohly mít dopad také na to, že dřevorubci nemohli vyrazit do lesů, takže odložili práci až na květen – a tyto změny se mohly přenést i do výsledků, které zaznamenaly družice. „Musíme počkat a uvidíme, jak se situace vyvine v červnu,“ uzavírá Carlos Rittl.