Brněnský historik získal grant Evropské výzkumné rady. Chce jej využít ke studiu uprchlictví v Evropě

Zkušenost s uprchlíky

Podle historika chybí v Česku diskuse o tom, co znamená poskytování azylu a jak uprchlíci ovlivňují společnost. „V knize Nejisté útočiště jsme spolu s Kateřinou Čapkovou popsali též tvrdý přístup československých úřadů po anšlusu Rakouska, které zejména židovským uprchlíkům prakticky uzavřely hranice. Čekali jsme, že to tady vzbudí nějakou diskusi o tom, jak se má v takových situacích demokracie zachovat. Ale nic takového nenastalo. V kontrastu s debatami o švýcarské, britské či americké uprchlické politice v době holocaustu. Jako bychom na Československo či země na východě kladli jiné nároky. I proto jsem se pustil do přípravy ERC projektu,“ vysvětluje Frankl.