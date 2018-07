Nutkavé sexuální chování je nově nemoc. Rozhodla o tom WHO

Nutkavé sexuální chování se dostalo do nové upravené verze seznamu nemocí International Classification of Diseases (ICD), kterou WHO vydalo minulý měsíc. Choroba je podle něj charakterizována „trvalou neschopností kontrolovat intenzivní sexuální impulsy nebo touhy, které způsobují značné utrpení nebo zhoršování stavu.“

„Konzervativně řečeno, necítíme, že je v současné době dostatek důkazů…, že tento proces je ekvivalentní tomu, co se děje třeba při konzumaci alkoholu nebo heroinu,“ uvedl expert WHO Geoffrey Reed.

Současně ale vědci z WHO potvrzují, že debata o tomto tématu stále ještě probíhá. Podle Reeda je ale především nesmírně důležité, že se tato porucha/nemoc pořádně klasifikovala. Registr ICD je mezinárodně uznávaný pro diagnostiku, pojišťovny a další organizace i jednotlivce v medicíně.

Zatím není jasné, kolik osob by touto nemocí mohlo trpět. WHO ale nyní začne intenzivněji podporovat jak další výzkum, tak i účinné léčby a terapie. „Možná v budoucnu řekneme, že je to závislost, ale tak daleko ještě nejsme,“ dodal Reed. I přesto to je podle něj krok správným směrem, protože to dá možnost lidem, kteří tímto problémem trpí, najít odvahu k řešení jejich stavu.

Nejde o omlouvání znásilnění

Souvislost se „závislostí na sexu“ se v poslední době objevuje velmi často v kontextu hnutí MeToo. Celá řada mužů se totiž bránila nařčením z obtěžování tím, že oběťmi jsou vlastně oni, protože dlouhodobě trpí nezvladatelnou závislostí na sexu.

Podle Reeda není důvod k obavám, že by lidé jako třeba Harvey Weinstein mohli v této nové klasifikaci najít obranu proti žalobám. „Tohle rozhodně neomlouvá sexuální zneužívání nebo pokusy o znásilnění – podobně jako to, že je někdo alkoholik není omluvou, když řídí automobil opilý.“

Tento návrh není zatím platný – musí s ním nejprve souhlasit členské státy. Hlasování proběhne v květnu příštího roku. Pokud uspěje, začne platit od 1. ledna 2022.