České součástky do vrtulníků skončily navzdory sankcím v Rusku, tvrdí ukrajinská média

Šetření ukrajinského think-tanku State Watch zveřejněné na serveru Kyiv Independent (TKI) však odhalilo, že pohonné jednotky pro vrtulníky Mi-8 vyrobené společností PBS se do Ruska nadále dostávají přes prostředníky v Asii.

Její nákup by Rusům teoreticky měly znemožnit mezinárodní sankce; krátce po ruské plnohodnotné invazi na Ukrajinu totiž uvalily EU, USA a Kanada sankce mimo jiné na výrobce Mi-8, Kazaňský vrtulníkový závod (KVZ). V důsledku toho česká společnost PBS po dvaceti letech nepřetržitých dodávek zastavila prodej do Ruska.

Údaje o indickém vývozu však ukazují, že v letech 2022 až 2023 dodala společnost Deep Engineering do Ruska náhradní díly v hodnotě 151 tisíc dolarů (3,4 milionu korun), z toho bylo 32 tisíc dolarů (716 tisíc korun) za součástky pro pohonné jednotky Safír.

Další indická společnost, Deep Engineering Industries, po únoru 2022 rovněž odeslala do Ruska komponenty pro Safíry, napsal TKI. Po zahájení ruské plnohodnotné invaze PBS uskutečnila pětašedesát dodávek společnosti Deep Engineering v celkové hodnotě 14 milionů dolarů (313 milionů korun). Většinu těchto dodávek tvořily náhradní díly pro vrtulníky řady Mi. Kolik z těchto dodávek bylo určeno pro další prodej ruským spotřebitelům, není známo.

Po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu se pohonné jednotky Safír a další výrobky PBS mohly dostat do Ruska přes Indii. Indická společnost Space Era Materials And Processes (Space Era) dodala v letech 2022-2023 dvacet pohonných jednotek Safír přímo podniku KVZ v Rusku, vyplývá po podle ukrajinského webu z údajů o indickém exportu na portálu Export Genius. Celkově se údajně jednalo o transakci za 8,5 milionu dolarů (19 milionů korun).

Není přesně jasné, jak se pohonné jednotky, které česká zbrojovka prodala indickému letectvu a kazašskému leteckému opravárenskému závodu č. 405, dostaly do rukou společnosti Space Era, jež je pak dodala do Ruska.

Indické letectvo a kazašský letecký opravárenský závod č. 405 na otázky pracovníků State Watch, zda dodávají jednotky Safír do Ruska, neodpověděly. Moravská strojírna však uvedla, že jim kazašský závod zaslal dopis, který potvrzuje, že čtyři zakoupené jednotky se nacházejí v Kazachstánu. Společnost PBS rovněž novinářům sdělila, že jediná jednotka, kterou prodala společnosti Deep Engineering, se nachází v Indii.

Podle TKI dříve společnost PBS prohlásila, že dodávky náhradních dílů pro Mi-8, které se do Ruska dostaly z Indie, byly plněním staré smlouvy z roku 2021 mezi indickou společností Deep Engineering a ruskou společností Heliexpress. Ředitel Deep Engineering Aman Deep uvedl, že po zavedení sankcí EU jeho společnost přestala prodávat zboží do Ruska. Ke konkrétním dodávkám se však Deep odmítl vyjádřit.

Podle PBS indická databáze Export Genius, ze které autor analýzy čerpal informace, není spolehlivým zdrojem. Údaje do ní lze podle firmy zadávat „volně a bez další kontroly“, což vytváří prostor k manipulaci. „Domníváme se, že od počátku jde o špinavou hru ruských služeb, které jednoduše vložily do databáze falešné údaje,“ prohlásila společnost. Zároveň uvádí, že s Ruskem „žádným způsobem nespolupracuje“. Prověření registračních čísel podle ní ukázalo, že její výrobky „byly skutečně použity v konkrétní zemi přímého vývozu a nikoli jinde“.

Obcházení sankcí přes třetí země

Obcházení sankcí přes třetí země je existující praxe. Organizace Conflict Armament Research (CAR) se sídlem ve Spojeném království zkoumá komponenty zbraní. Její výzkum zjistil, že bezpilotní letouny Šáhed-136, které Írán prodává Rusku, jsou poháněny motorem založeným na německé technologii, kterou Írán nezákonně získal téměř před dvaceti lety, upozornil dříve web ČT24.

CAR potvrdila, že motor v letounu Šáhed-136 byl zpětně zkonstruován íránskou společností Oje Parvaz Mado Nafar – známou jako Mado. Na společnost byly již v prosinci loňského roku uvaleny sankce ze strany EU, USA a Spojeného království.

„Motory jsou skutečně vyrobené už v Íránu. Nicméně jsou to kopie německých motorů do dronů, které se v Íránu ocitly kolem roku 2010, kam byly nelegálně vyvezeny přes Hongkong,“ prohlásil analytik Vojtěch Bahenský z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Západní společnosti podle něj legálně vyvezou motory například do Hongkongu nebo Turecka, ale je pro ně velmi obtížné předem identifikovat, jaké firmy ze třetích zemí dané motory dále zakoupí.

Íránu ovšem stačí dostat se pouze k několika kusům západních technologií, které rozebere a okopíruje. „Firma, přes kterou se do Íránu motory dostaly, také může být přidána na sankční seznam, což nicméně daným státům v dlouhodobém horizontu nezabrání v tom, aby například založily nové fiktivní firmy, přes které se jim podaří technologie znovu získat,“ doplnil Bahenský.

Čína je další ze zemí, které pomáhají Rusku obcházet sankce. Vyplývá to z veřejně dostupných celních záznamů. Peking Moskvě dodává například kriticky důležité drony sloužící k zaměřování ukrajinské armády nebo čipy, jež jsou v moderní válce nezbytné.

Reakce Evropské unie

Evropská unie během léta přijala 11. balíček sankcí proti Rusku, který se zaměřil na obcházení stávajících opatření. EU od té doby může omezit prodej sankcionovaného zboží a technologií do třetích zemí, pokud tyto třetí země toto zboží nebo technologie dále prodají Rusku. EU také zakázala tranzit citlivého zboží, jako jsou vyspělé technologie nebo materiály související s letectvím, vyvážené z EU do třetích zemí přes Rusko.