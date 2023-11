Ve zříceném tunelu přežívají více než týden. Indie ukázala první video se zavalenými dělníky

Záchranáři v pondělí spustili k dělníkům širší trubku, kterou kromě vařeného jídla mohli poslat i malou kameru. Díky ní byla pořízena videonahrávka, na níž je vidět dělníky, jak stojí v helmách a pracovních vestách v půlkruhu v tunelu. Jeden ze záchranářů je pak vyzve, aby se postupně postavili před kameru, usmáli se a zamávali.

Záchranné týmy se během úterý chystají obnovit hloubení otvoru v suti, kterým by mohli protáhnout dostatečně široké potrubí, jímž by se dělníci dostali bezpečně ven. V pátek byla tato práce pozastavena kvůli závadě vrtného zařízení a obavám z nového propadu terénu poté, co se z tunelu začaly ozývat zvuky praskání.

Úřady současně zvažují či připravují pět dalších alternativ. Záchranáři budují například přístupovou silnici na vrchol kopce, pod nímž tunel vede, aby se pokusili k dělníkům provrtat shora.