USA zaútočily v Sýrii na cíle využívané Íránem

Úder uskutečnily dvě americké stíhačky F-15. Cílem bylo skladiště zbraní skupin napojených na íránské revoluční gardy. Agentura AFP s odvoláním na Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR) uvedla, že při útoku USA bylo zabito devět lidí pracujících pro skupiny podporované Íránem. Nevládní organizace, sídlící v Británii, má v Sýrii rozsáhlou síť zdrojů.

Je to podruhé za necelé dva týdny, kdy USA bombardovaly zařízení využívané militantními skupinami. Americké a koaliční jednotky byly od začátku října v Iráku a Sýrii nejméně čtyřicetkrát napadeny silami podporovanými Íránem. Při útocích bylo zraněno 45 vojáků USA.

„Pokud budou útoky íránských ozbrojenců proti americkým silám pokračovat, nebudeme váhat přijmout další nezbytná opatření na ochranu našeho lidu,“ uvedl Austin.

USA vyslala do regionu válečné lodě

Washington již při minulých úderech v Sýrii koncem října uvedl, že jsou odděleny od současné války mezi Izraelem a islamistickým hnutím Hamás. USA přitom nemají v úmyslu zapojit se do dalších ozbrojených střetů. Rostou ale obavy, že konflikt mezi židovským státem a Hamásem by se mohl rozšířit po celém Blízkém východě a z amerických vojáků na izolovaných základnách by se mohly stát terče útoků, upozornila agentura Reuters.

USA od vypuknutí konfliktu mezi Izraelem a Hamásem 7. října vyslaly do regionu válečné lodě a stíhací letouny, včetně dvou letadlových lodí. Snaží se tak odradit Írán a jím podporované skupiny. Počet vojáku vyslaných do regionu je v řádu tisíců.

USA v minulosti občas v regionu provedly odvetné údery proti silám podporovaným Íránem poté, co ony zaútočily na americké síly. V březnu podnikla americká armáda v Sýrii několik leteckých úderů proti skupinám napojených na Írán, které obviňovala z útoku dronem, při němž zemřel jeden člověk pracující pro Američany.