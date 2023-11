Izraelská armáda hlásí zabití desítek teroristů z Hamásu

Jednotky izraelských pozemních sil podporované dělostřelectvem, tanky a letectvem se v noci na čtvrtek na několika místech na severu Pásma Gazy střetly s buňkami Hamásu a zabily desítky bojovníků tohoto teroristického palestinského hnutí. S odvoláním na vyjádření izraelské armády o tom informoval list The Times of Israel, tvrzení válčících stran však není možné bezprostředně nezávisle ověřit. Na odchod z Pásma Gazy přes hraniční přechod Rafáh do Egypta se podle The New York Times chystají další stovky cizinců.